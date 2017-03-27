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Назарбаев пригласил эмира Дубая на открытие выставки «ЭКСПО-2017»

27 марта 2017, 13:46

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах.

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с Вице-Президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль Мактумом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Акорды.

В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах. Глава государства отметил высокие темпы развития Дубайского международного финансового центра (DIFC) и города Дубая.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части создания и эффективного управления финансовым центром, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международного финансового центра «Астана». В свою очередь, эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.

Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.
Кроме того, глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.

В заключение встречи глава государства пригласил Премьер-министра ОАЭ на открытие выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.


Фото: akorda.kz
Видео: При поддержке Телерадиокомплекса Президента РК

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