Назарбаев пригласил эмира Дубая на открытие выставки «ЭКСПО-2017»
27 марта 2017, 13:46
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах.
Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с Вице-Президентом, Премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль Мактумом. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах. Глава государства отметил высокие темпы развития Дубайского международного финансового центра (DIFC) и города Дубая.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части создания и эффективного управления финансовым центром, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международного финансового центра «Астана». В свою очередь, эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.
Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.
Кроме того, глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.
В заключение встречи глава государства пригласил Премьер-министра ОАЭ на открытие выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.
Фото: akorda.kz
Видео: При поддержке Телерадиокомплекса Президента РК
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