Президент РК встретился с Вице-Президентом, Премьер-Министром Объединённых Арабских Эмиратов

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах.

Глава государства отметил высокие темпы развития Дубайского международного финансового центра (DIFC) и города Дубая.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части создания и эффективного управления финансовым центром, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международного финансового центра «Астана». В свою очередь, эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.

Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.

Кроме того, Глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.

В заключение встречи Глава государства пригласил Премьер-Министра ОАЭ на открытие выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.