Божко попросил поберечь министра нацэкономики РК Сулейменова

В скором времени он отметит «сто дней» на этом посту.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК у депутатов обнаружилось множество вопросов по проблемам предпринимательства и улучшению деловой активности к главе Министерства национальной экономики РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Поток вопросов от мажилисменов к министру Тимуру Сулейменову остановил вице-спикер мажилиса Владимир Божко, отметив, что необходимо «поберечь» министра, чтобы он дожил до 100 дней на этом посту.





«Уважаемые коллеги, у нас уже прозвучало 18 вопросов. Мы с вами работаем 1,5 часа. Я думаю, что давайте побережем министра, чтобы он дожил до «ста дней» и прекратим вопросы», - пошутил вице-спикер.





При этом он пояснил, что если у депутатов имеются еще вопросы, то они могут письменно адресовать их МНЭ и представителям другим ведомствам.





Напомним, Тимур Сулейменов был назначен главой Министерства национальной экономики в конце декабря 2016 года. Он сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева, который в данное время задержан . Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.





Автор: Ксения Давыдова, Астана