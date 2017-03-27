Божко попросил поберечь министра нацэкономики РК Сулейменова
27 марта 2017, 13:54
В скором времени он отметит «сто дней» на этом посту.
На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК у депутатов обнаружилось множество вопросов по проблемам предпринимательства и улучшению деловой активности к главе Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент Zakon.kz.
Поток вопросов от мажилисменов к министру Тимуру Сулейменову остановил вице-спикер мажилиса Владимир Божко, отметив, что необходимо «поберечь» министра, чтобы он дожил до 100 дней на этом посту.
«Уважаемые коллеги, у нас уже прозвучало 18 вопросов. Мы с вами работаем 1,5 часа. Я думаю, что давайте побережем министра, чтобы он дожил до «ста дней» и прекратим вопросы», - пошутил вице-спикер.
При этом он пояснил, что если у депутатов имеются еще вопросы, то они могут письменно адресовать их МНЭ и представителям другим ведомствам.
Напомним, Тимур Сулейменов был назначен главой Министерства национальной экономики в конце декабря 2016 года. Он сменил на этом посту Куандыка Бишимбаева, который в данное время задержан. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: alau.kz
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