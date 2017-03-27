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Новости за сегодня

В КазАгро прокомментировали оформление фиктивных сельхозкредитов в ВКО

 

Жания Уранкаева

 

С соответствующим вопросом к главе холдинга обратилась депутат в ходе правчаса по мерам развития массового предпринимательства и улучшению деловой активности.

Председатель правления АО «Холдинг «КазАгро» Нурлыбек Малелов прокомментировал миллиардные хищения в филиале фонда финансовой поддержки в Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

С вопросом о ходе расследования по данному делу обратилась депутат Айзада Курманова.

«В результате государственного аудита в 2016 году выявлено, что свыше 30 процентов лиц, получивших микрокредиты в 2014-2015 годах в фонде финансовой поддержки сельского хозяйства не были зарегистрированы в налоговых органах. О нарушениях деятельности данного фонда также говорит и факт хищения средств в филиале фонда по Восточно-Казахстанской области, нанесший ущерб государству в размере свыше одного миллиарда тенге. В результате пострадали свыше 700 человек, на которых оформлялись фиктивные кредиты», - сказала мажилисвумен во время правительственного часа, обращаясь к главе КазАгро.

Курманова спросила причину такого неэффективного использования бюджетных средств в данном фонде и, предусмотрен ли механизм, который не допустит подобных фактов при реализации новой программы через дочерние предприятия.

«Действительно такой факт имел место в Восточно-Казахстанском филиале фонда финансовой поддержки, но сумма ущерба намного меньше, чем вы сейчас сказали. Работа по данным заемщикам ведется. По некоторым - судебные дела, по другим работу ведут правоохранительные органы. Что касается предупреждения подобных фактов при выдаче новых займов, эта работа у нас постоянно ведется. Мы пересмотрели всю кредитную политику, усовершенствовали управление рисками и налаживаем автоматизацию процесса выдачи кредитов. Поэтому эти факты минимизируются», - ответил председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Нурлыбек Малелов.

Напомним, в феврале стало известно, что Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства в Восточно-Казахстанской области обвиняют в хищении свыше миллиарда тенге бюджетных денег.

Надзорный орган предполагает, что преступная схема действовала с момента открытия фонда - с 2007 года. За это время сельхозпредприниматели получили уже 9 млрд тенге и направили эти суммы на развитие агропромышленного комплекса. Теперь прокурорам предстоит выяснить, какая часть этих денег ушла не по назначению.

 

27 марта 2017, 13:55
Источник, интернет-ресурс: Газеты «Казахстанская правда»

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