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Австрия впервые лишила гражданства за связи с ИГ

27 марта 2017, 14:02

Теперь Юнуса Ф., вероятно, ждет депортация.

Австрийские власти лишили гражданства осужденного за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" выходца из Турции Юнуса Ф., это первый подобный прецедент в Австрии, сообщает газета Kurier, передает РИА Новости.

Как пишет издание, в августе 2014 года житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам ИГ. Юнус Ф. был за рулем автомобиля, который вез группу в Сирию.

В июне 2015 года за членство в террористическом объединении его приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в силу в декабре 2015 года. Однако чтобы лишить осужденного гражданства, необходимо было доказать, что у него останется гражданство другой страны, в данном случае — турецкое.

Министерство внутренних дел Австрии распорядилось провести расследование и урегулировать вопрос гражданства Юнуса Ф. В середине марта было принято решение о лишении осужденного австрийского гражданства.

"Когда кто-то теряет гражданство, это существенно сказывается на разрешении на пребывание в стране. И если у человека больше нет гражданства, он считается иностранцем. Таким образом, им должна заниматься полиция по делам иностранцев", — приводит газета заявление представителя МВД.

Как отмечает издание, теперь Юнуса Ф., вероятно, ждет депортация.

Фото © Fotolia/ Ekaterina Pokrovsky

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