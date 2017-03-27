Австрия впервые лишила гражданства за связи с ИГ
27 марта 2017, 14:02
Теперь Юнуса Ф., вероятно, ждет депортация.
Австрийские власти лишили гражданства осужденного за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" выходца из Турции Юнуса Ф., это первый подобный прецедент в Австрии, сообщает газета Kurier, передает РИА Новости.
Как пишет издание, в августе 2014 года житель Вены Юнус Ф. покинул Австрию и вместе с несколькими выходцами из Чечни был задержан на сирийской границе при попытке присоединиться к террористам ИГ. Юнус Ф. был за рулем автомобиля, который вез группу в Сирию.
В июне 2015 года за членство в террористическом объединении его приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в силу в декабре 2015 года. Однако чтобы лишить осужденного гражданства, необходимо было доказать, что у него останется гражданство другой страны, в данном случае — турецкое.
Министерство внутренних дел Австрии распорядилось провести расследование и урегулировать вопрос гражданства Юнуса Ф. В середине марта было принято решение о лишении осужденного австрийского гражданства.
"Когда кто-то теряет гражданство, это существенно сказывается на разрешении на пребывание в стране. И если у человека больше нет гражданства, он считается иностранцем. Таким образом, им должна заниматься полиция по делам иностранцев", — приводит газета заявление представителя МВД.
Как отмечает издание, теперь Юнуса Ф., вероятно, ждет депортация.
Фото © Fotolia/ Ekaterina Pokrovsky
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