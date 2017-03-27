В Минздраве озвучили подробности гибели донора почки в Алматы

О смерти донора почки в Алматы рассказал главный внештатный трансплантолог Министерства здравоохранения РК Серик Жарыков в ходе брифинга в СЦК , передает , передает МИА «Казинформ»





Ранее сообщалось, что в 7-й клинической больнице Алматы через 12 дней после операции состояние донора почки резко ухудшилось и он скончался.





По словам Жарыкова, пациенту было 28 лет, сейчас ведутся досудебные следственные действия. После судебно-медицинской экспертизы будет выяснено, насколько правильной была работа врачей.





В Казахстане трансплантология начала развиваться с 1979 года, но широкое ее внедрение началось после 2002 года, когда впервые в нашей стране была проведена пересадка сердца. В Казахстане планируется открыть еще два новых центра трансплантологии - в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Также действуют центры в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе.