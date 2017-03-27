Должностные коррупционные преступления

Борьба с коррупцией является одной из наиболее важных задач, которую государство ставит перед собой. Как известно, искоренить полностью данное явление не удалось еще не одному современному государству. Но, не смотря на это, Республика Казахстан продолжает принимать комплекс мер направленных пусть не на полное искоренение, но хотя бы на уменьшение фактов коррупции. Подтверждением чему является череда громких задержаний и осуждения высокопоставленных чиновников.

В соответствии со ст.5 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года за № 410-V «О противодействии коррупции», достижение цели противодействия коррупции реализуется посредством формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий, укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции. То есть, из указанной нормы следует, борьба с коррупцией является задачей не только государственных органов, но и простых граждан. В европейских странах высоко развито взаимодействие общественности с органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, вследствие чего проявление коррупции в этих странах в разы ниже, нежели у нас.

Одним из первостепенных причин совершения должностных коррупционных преступлений, конечно же является материальная составляющая, низкие заработные платы, бюрократические процедуры в государственных органах и т.д. Над этими проблемами государство также планомерно и целенаправленно работает. Четыре года подряд государственным служащим поднимали размер заработной платы, документооборот в государственных органах из года в год уменьшается, многие документы люди могут получить не выходя из дома посредствам социальных сетей.

Принимаемые государством меры в совокупности с общественной сознательностью, нетерпимостью к проявлениям коррупции в будущем несомненно приведет к минимизации данного проявления в нашей стране.

Главный специалист-

секретарь судебного заседания

Специализированного межрайонного

суда по уголовным делам

Карагандинской области Толетаева У.С.