Toyota будет очищать воздух в Калифорнии
27 марта 2017, 14:05
Toyota с апреля 2017 начнет устанавливать на дорогах городов Калифорнии необычные рекламные билборды, которые в буквальном смысле очищают городской воздух.
Билборды, рекламирующие «зеленый» водородный седан Toyota Mirai, обклеены пленкой, покрытой диоксидом титана ((TiO2)). Он собирает на себя диоксид азота (NOx) из воздуха, делая его чище.
Под воздействие ультрафиолета и водяного пара между диоксидами титана и азота происходит химическая реакция с образованием нитратов. Сами по себе они тоже могут причинять вред здоровью при попадании в больших количествах в питьевую воду, но в атмосфере они предпочтительнее, чем диоксид азота, который является парниковым газом.
В апреле такие рекламные щиты появятся в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Согласно подсчетам Toyota, «экологические» плакаты смогут собирать столько NOx, сколько выбрасывают 5 285 автомобилей каждый месяц.
Анонсировав свою необычную рекламную кампанию, Toyota обернула в пленку с покрытием из диоксида титана сам Toyota Mirai и продемонстрировала его в Беверли-Хиллс на экологическом саммите Environmental Media Association Impact Summit 23 марта.
«Экологические» щиты Toyota провисят до 28 мая.
Via livecars
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