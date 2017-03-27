Toyota будет очищать воздух в Калифорнии

Под воздействие ультрафиолета и водяного пара между диоксидами титана и азота происходит химическая реакция с образованием нитратов. Сами по себе они тоже могут причинять вред здоровью при попадании в больших количествах в питьевую воду, но в атмосфере они предпочтительнее, чем диоксид азота, который является парниковым газом.





В апреле такие рекламные щиты появятся в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Согласно подсчетам Toyota, «экологические» плакаты смогут собирать столько NOx, сколько выбрасывают 5 285 автомобилей каждый месяц.





Анонсировав свою необычную рекламную кампанию, Toyota обернула в пленку с покрытием из диоксида титана сам Toyota Mirai и продемонстрировала его в Беверли-Хиллс на экологическом саммите Environmental Media Association Impact Summit 23 марта.





«Экологические» щиты Toyota провисят до 28 мая.