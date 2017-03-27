Защита прав частной собственности

Глава нашего Государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность» по реализации пяти приоритетов указал на необходимость проведение реформ, направленных на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед законом.

Судебная система Казахстана, которая обеспечивает верховенство права и равенство всех граждан перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания Президента Республики Казахстан.

Право частной собственности, как фундаментальное право человека и гражданина, закреплено Конституцией Республики Казахстан, которая имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории государства, а также обладает верховенством в системе действующего права. Право частной собственности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан гарантируется законом.

Во многих развитых странах преобладает подход к частной собственности как к такому институту, который должен служить интересам общества. Государство, следовательно, сохраняет за собой ограничивать право частной собственности в интересах экономического публичного порядка, осуществлять вмешательство в сферу частной собственности, исходя из требований общего блага.

Основной Закон Республики Казахстан закрепляет приоритет прав и свобод человека и гражданина, что, безусловно, является большим прогрессивным шагом вперед на пути демократических преобразований. Конституция Республики Казахстан предусматривает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам.

В п.1 ст.6 Конституции Республики Казахстан закреплено, что «в Республики Казахстан признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность», что предполагает конституционные гарантии обеспечения частным собственникам возможности свободного использования принадлежащего им имущества, стабильности отношений собственности, недопустимости произвольного лишения имущества либо ограничения прав собственности.

Охрана права частной собственности осуществляется гражданским, уголовным, административным законодательствами. Например, в Уголовном Кодексе Республики Казахстан предусмотрена ответственность за такие преступления, как кража, мошенничество, грабеж, разбой и другие преступления против собственности.

Ярким примером хищения вверенного чужого имущества является уголовное дело в отношении заместителя директора по финансам финансово-экономической службы (далее - ФЭС) Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Курчатовское многоотраслевое эксплуатационное предприятие акимата города Курчатов» (далее - ГКП «КМЭП») Кошкимбаева Б.М., который, являясь материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение, в силу своей занимаемой должности, имея право распоряжаться денежными средствами предприятия, в период с 15 января по 31 декабря 2014 г.г., с 08 января по 23 июля 2015 г.г. и с 14 июля по 21 сентября 2015 г.г., из кассы ГКП на ПХВ «КМЭП» согласно расходно-кассовым ордерам получил денежные средства в сумме 21 635 008 тенгев подотчет путем составления фиктивных расходно-кассовых ордеров, то есть совершил хищение вверенных ему денежных средств путем их присвоения.За полученные денежные средства, документы, подтверждающие кредиторскую задолжность поставшикам и подрядчикам Кошкимбаевым Б.М. представлены не были. Похищенные денежные средства были использованы Кошкимбаевым Б.М. на личные нужды.В результате преступных действий Кошкимбаева Б.М. государству в лице ГКП на ПХВ «КМЭП» причинен ущерб в особо крупном размере.

Судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного судаот 28 октября 2016 года отменила приговор суда первой инстанции постановила новый обвинительный приговор, признав виновным Кошкимбаева Б.М.в совершении преступления, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК и назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в сфере государственной службы. На основании ст.58 ч.ч. 3,6 УК РК путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по прежнему приговору суда более строгим, окончательно Кошкимбаеву Б.М. назначено 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в сфере государственной службы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Право частной собственности также защищено международными правовыми актами, которые провозглашают право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.

Анализ актов по вопросам защиты прав частной собственности показывает, что казахстанское законодательство в достаточной мере обеспечивает защиту прав собственности и ее незыблемость.

Судья Восточно-Казахстанского

областного суда

Жумагулова Н.А.