Ангарского маньяка обвинили еще в 60 преступлениях

По 24 преступлениям (22 убийствам и двум причинениям тяжких телесных повреждений) он осужден на пожизненный срок.

Бывшему милиционеру-маньяку из Ангарска Михаилу Попкову предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях,





В январе этого года сообщалось, что в деле Попкова насчитывается уже более 80 эпизодов. Следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Иркутской области Евгений Карчевский сообщал, что СКР расследует еще 12 эпизодов преступной деятельности серийного убийцы из Ангарска, по 47 признательным эпизодам ему уже предъявлено обвинение, по 24 преступлениям (22 убийствам и двум причинениям тяжких телесных повреждений) он осужден на пожизненный срок.

"Следователям СУ СК России по Иркутской области удалось раскрыть совершение им еще 60 эпизодов преступлений", — говорится в сообщении.





Иркутский областной суд продлил срок ареста маньяка из Ангарска Михаила Попкова в связи с расследованиями новых эпизодов его преступной деятельности. Бывший милиционер признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он осужден на пожизненный срок в январе 2015 года. После вынесения приговора Попков признался в новых убийствах, и расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела.

Попкова задержали в 2012 году во Владивостоке. Следы его автомобиля "Нива" были обнаружены в местах, где находили жертв маньяка. По ним правоохранители установили подозреваемого.

Отмечается, что в ближайшее время обвиняемый и его адвокат начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После полного ознакомления уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.





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