В Экибастузе грабителей поймали благодаря посту в соцсетях
27 марта 2017, 14:14
Расследование уголовного дела по статье "грабеж" продолжается. Задержанные водворены в ИВС УВД г.Экибастуза.
За оказание содействия полиции жители Экибастуза представлены к поощрению, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
21 марта текущего года после совершения ограбления в ТД «Максимол» в Экибастузе во всех социальных сетях с целью установления личностей грабителей было распространено видео с подозреваемыми. Экибастузцы живо отреагировали на сообщение полиции.
В одной из групп соцсетей мужчина сообщил от предполагаемом месте нахождения подозреваемых. Полицейские незамедлительно отреагировали на данную информацию и в одном из микрорайонов Экибастуза поймали одного из подозреваемых в грабеже.
В ходе дальнейших мероприятий еще двоих полицейские задержали в Караганде.
Все трое задержанных - жители Карагандинской области, в возрасте 22, 27 и 28 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за грабеж.
В полиции напомнили фабулу преступления. В один из мартовских дней подозреваемые прибыли в Экибастуз, где, потратив всю имеющуюся наличность, в поисках денег для дальнейших развлечений решили пойти на преступление. Зайдя в ювелирный бутик ТД «Максимол», якобы с целью покупки подарка, попросили продавца посмотреть 3 комплекта золотых украшений с бриллиантами.
Взяв в руки украшения, они ретировались из магазина. Затем на такси поехали в областной центр, где украденное сдали в ломбард, получив за более 300 000 тенге.
Расследование уголовного дела по статье "грабеж" продолжается. Задержанные водворены в ИВС УВД г.Экибастуза.
Департамент внутренних дел благодарит жителей города за проявленную бдительность и неравнодушие, что способствовало оперативному задержанию подозреваемых и раскрытию дерзкого грабежа.
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