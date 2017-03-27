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В Кызылординской области Сырдарья вышла из берегов

27 марта 2017, 14:14

Местных жителей отвозят на безопасное расстояние.

В Кызылординской области из-за разлива Сырдарьи эвакуируют людей и скот, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Около пяти утра из-за затора льда возле участка Балыкшысай, расположенного на расстоянии 3 километров выше гидроузла Басыкара, произошел разлив реки. Затем в 10 часов утра по этой же причине произошел разлив воды уже возле участка Шортай в 3 километрах от гидроузла Басыкара вниз по течению реки.

В зоне разлива воды оказалось частное хозяйство. Вывоз жителей начался рано утром в воскресенье, 26 марта. В общей сложности эвакуировали 23 человек, в том числе восемь детей.

Также спасатели отогнали на безопасное место 32 головы крупного рогатого скота и 19 лошадей, находившихся в зоне разлива воды.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: ДЧС Кызылординской области

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