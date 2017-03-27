Должностные лица ФК «Каспий» подозреваются в злоупотреблении полномочиями
27 марта 2017, 14:19
Информация о досудебном расследовании не подлежит разглашению.
Антикоррупционная служба Мангистау проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц футбольного клуба «Каспий». Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает газета "Лада" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- В департаменте национального бюро по противодействию коррупции Мангистауской области зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц профессионального футбольного клуба «Каспий». Согласно пункту 1 статьи 19 и пункту 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РК, информация о досудебном расследовании не подлежит разглашению до вступления приговора суда в законную силу, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.
В управлении спорта Мангистауской области и администрации футбольного клуба «Каспий» пообещали прокомментировать ситуацию позже. Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 361 УК РК.
Фото: cheboksary.ru
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