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Прогноз погоды: Конец марта в Казахстане будет дождливым

27 марта 2017, 14:30

Прогноз погоды на 28-30 марта 2017 г.

Синоптики РГП Казгидромет прогнозируют осадки на предстоящие трое суток - 28-30 марта. Это связано с тем, что через территорию Казахстана перемещаются атмосферные фронты с Европейской части России. Они вызовут мокрый снег, туман и гололёд в большинстве областей республики, передает Zakon.kz

Погода южных и юго-восточных областей окажется под воздействием фронтов связанных с циклоном, сформировавшимся над югом Каспия. Здесь также ожидаются осадки, преимущественно дожди, в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, туман. Температура воздуха предполагается выше климатической нормы на 3-5ºС. На западе республики, 30 марта, температура ожидается на 2-4ºС ниже обычной для данного периода.

Консультативный прогноз погоды по г. Астана

на 28 марта: переменная облачность, временами небольшие осадки, туман, гололед. Ве-тер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +3+5°С.

на 29 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки. Ветер юго-западный, южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +4+6°С.

на 30 марта: переменная облачность, временами осадки. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем 0,+2°С.

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы

на 28 марта: переменная облачность, ночью осадки, туман. Ветер 2-5 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

на 29 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +2+4°С, днем +15+17°С.

На 30 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура но-чью +4+6°С, днем +17+19°С.

Фото: Rostov.ru

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