Американская авиакомпания не пустила на рейс девушек в леггинсах

Как оказалось, американская компания требует от пассажиров соблюдать дресс-код, и блестящие леггинсы в него не вписываются.

Авиакомпания United Airines вызвала настоящую бурю негодования в соцсетях после инцидента в аэропорту Денвера (Колорадо, США). Двух девушек-подростков не допустили на рейс из-за того, что они были "неуместно одеты", передает передает NEWSru.com





Об инциденте стало известно благодаря гражданской активистке Шеннон Уоттс. Она рассказала в Twitter, что утром воскресенья, 26 марта, заметила в аэропорту Денвера растерянных подростков, которые находились перед выходом на посадку. Обе девушки были одеты в леггинсы.





Уоттс также утверждает, что помимо них сотрудники авиакомпании не пропускали в самолет семью с двумя маленькими девочками, одна из которых была одета в леггинсы. Сотрудники United Airines не пропускали пассажиров на рейс, ссылаясь на дресс-код. Они объясняли, что "не придумывают правила, а следят за их выполнением", пишет The New York Times.





В конце концов семью с детьми пропустили в самолет, поскольку у них в ручной клади оказалось платье и девочка надела его поверх леггинсов. "Но имейте в виду, что их папа был в шортах, возможно, дюйма на два или три выше колена, и с этим не было никаких проблем", - обратила внимание активистка.





Джонатан Герин, представитель United Airlines, подтвердил, что две девочки-подростка не были допущены на рейс из Денвера в Миннеаполис, потому что их одежда не соответствовала дресс-коду компании для путешественников. По его словам, пассажиры не вправе находиться на борту самолета в леггинсах из лайкры и спандекса, в рваных джинсах, в рубашках, открывающих живот, а также в шлепанцах и одежде, позволяющей разглядеть нательное белье.





"Не то чтобы мы ждали от путешественников, что они будут в костюмах и галстуках, но мы хотим, чтобы людям было комфортно, когда они путешествуют, чтобы они были аккуратно и со вкусом одеты", - пояснил представитель авиакомпании.





Герин подтвердил, что две девушки были оставлены в Денвере, чтобы "скорректировать" свои наряды и ждать следующего рейса в Миннеаполис. Он не смог сообщить, удалось ли в итоге пассажиркам улететь из Денвера, также у него не было никакой информации о семье, вынужденной переодеть маленькую девочку перед гейтом.





В официальном Twitter авиакомпании было размещено сообщение о том, что инцидент не был результатом превышения полномочий отдельным сотрудником. Как сообщалось, компания оставляет за собой право отказать в обслуживании любому из своих пассажиров, если те будут неадекватно одеты.





"В нашем договоре о перевозках есть пункт 21, в нем говорится, что мы имеем право отказаться от перевозки пассажиров, которые не обуты или неподобающе одеты. Существует дресс-код для пассажиров, которые летят рейсами UA", - говорится в одном из твитов.





Эта позиция вызвала негодование со стороны пользователей соцсетей, к которым присоединились несколько знаменитостей. Помимо прочего, критики обращали внимание на то, что предъявляемые к женщинам всех возрастов требования гораздо жестче, чем правила для мужчин.





Люди предпочитают комфортную одежду во время перелетов, напомнила Шеннон Уоттс, а леггинсы и штаны для йоги давно стали обычной одеждой для женщин. "Я уверена, что это обычная одежда. И это часть современной Америки", - настаивает активистка.





Позднее авиакомпания опубликовала разъяснения, из которых следует, что строгий дресс-код распространяется только на сотрудников UA, членов их семей и друзей, которые летают по всему миру в рамках специальной программы, позволяющей приобретать билеты бесплатно или с большой скидкой.





"Те, кто пользуются этой программой, считаются представителями авиакомпании. У нас, как у большинства авиакомпаний, есть дресс-код, которому мы просим следовать наших сотрудников. Пассажиры, о которых шла речь, относились именно к этой категории. Мы регулярно напоминаем своим сотрудникам, что, когда они отправляют своих родственников или друзей бесплатно в качестве резервных пассажиров, они должны следовать дресс-коду. Что касается наших постоянных клиентов, то мы будем рады видеть их в леггинсах", - говорится в заявлении.



