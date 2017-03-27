За Koenigsegg выстроилась четырехлетняя очередь

Очередь на шведские суперкары Koenigsegg растянулась на четыре года. Об этом изданию Road and Track рассказал сам основатель фирмы Кристиан фон Кёнигсегг.





По его словам, сокращение времени ожидания поставок машин до двух-двух с половиной лет входит в число приоритетных задач компании, поскольку продавать суперкары становится все сложнее – мало кто готов платить миллионы за автомобиль, который получит только через четыре-пять лет. Тем не менее, заказы продолжают поступать, и фон Кёнигсегг уверен, что их станет значительно больше, когда объемы производства вырастут. В нынешнем году фирма соберет только 16-20 машин. Ближайшая цель – выйти на уровень в 25-30 единиц.





В отношении компаний вроде Koenigsegg понятие актуального модельного ряда весьма условно. Сейчас линейка включает два гиперкара – 1160-сильный Agera RS и 1500-сильный Regera. При этом тираж «Агеры», ограниченный 25 экземплярами, был распродан еще в начале 2016 года, но сборка еще не завершена. «Регер» будет всего 80 штук, и большая их часть также уже раскуплена. Первые клиентские "мегакары" производитель показал в начале марта на Женевском автосалоне. Если заказать Regera сейчас, поставки придется ждать до 2021 года. Как говорит сам Кристиан фон Кёнигсегг, мы понятия не имеем, каким станет нашим мир спустя столько времени.





На той же выставке в Женеве Koenigsegg анонсировал новый проект: шведская компания будет поставлять свои фирменные 5,0-литровые V8 нидерландскому производителю спорткаров Spyker. Что же, по крайней мере, фон Кёнигсеггу явно хватает двигателей для собственных машин.



