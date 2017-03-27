Судья

СМЭС Карагандинской области

Аягоз Тажина

Вопросы правоприменения Закона « О государственных закупках»

Порядок обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок установлен статьей 47 Закона « О государственных закупках» ( далее по тексту Закон).

В соответствии с пунктами 2, 5 названной нормы, потенциальный поставщик вправе подать жалобу в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона), при этом срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы, который составляет десять рабочих дней со дня ее поступления.

По истечении срока, установленного пунктом 2 названной статьи, потенциальный поставщик вправе подать жалобу в соответствии с законами Республики Казахстан (пункт 3 названной статьи), то есть, в порядке, установленном главой 29 ГПК.

В соответствии со статьей 294 ГПК, поставщик вправе подать заявление в суд в течение трех месяцев со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона).

В порядке, предусмотренном статьей 165 ГПК, судья обязан провести подготовку дела к судебному разбирательству в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления в производство суда и в месячный срок со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству рассмотреть дело ( статья 296 ГПК).

Как правило, решения по такой категории споров обжалуются в вышестоящие судебные инстанции. По этой причине вступление решений в законную силу откладывается еще на несколько месяцев.

Вместе с тем, Законом, а также процессуальным законодательством не предусмотрено приостановление срока заключения договора о государственных закупках или действия заключенного договора в период обжалования в суд протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона), что позволяет заказчику беспрепятственно заключить договор о государственных закупках.

Такая ситуация в последующем, как правило, создает препятствия в исполнении решения суда о признании недействительным договора о государственных закупках по основанию незаконности решения об итогах государственных закупок.

Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 5 «О применении судами законодательства о государственных закупках» (далее по тексту Нормативное постановление) разъяснено судам, что судов, что в судебном порядке в соответствии с главой 27( с 01.01.2016 года глава 29) ГПК оспариванию подлежат как итоги, так и решение о допуске к участию в конкурсе, аукциону (споры, возникающие в процессе выбора поставщика и заключения с ним договора о государственных закупках), а споры, вытекающие из договоров о государственных закупках-вобщеисковом порядке.

Нормативным постановлением также разъяснено, что до вступления в силу договора о государственных закупках конкурсная, аукционная комиссия вправе отменить, изменить свое решение по представлению уполномоченного органа, органа государственного контроля, прокуратуры. После вступления в силу договора о государственных закупках решения конкурсной, аукционной комиссии прекращают свое действие и в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона «Об административных процедурах» оспариванию подлежит договор о государственных закупках.

Нормативным постановлением также разъяснено, что при признании договора о государственных закупках недействительным в мотивировочной части решения должны быть указаны выводы о незаконности решения об итогах государственных закупок согласно пункту 11 Нормативного постановления №20 от 24.12.2010года«О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 ГПК».

Вместе с тем на практике имеет место случаи, когда заказчик (организатор государственных закупок) не исполняет решение суда о признании договора о государственных закупках недействительным, ссылаясь на наличие неотмененного протокола (решения) об итогах государственных закупок. Такие доводы заслуживают внимания, поскольку такой протокол содержит решение о необходимости заключения договора с определенным юридическим лицом, который признан победителем государственных закупок.

На основании изложенного представляется правильным включить в основания расторжения договора о государственных закупках, предусмотренные в подпункте 19) статьи 43 Закона, отмену судом решения (протокола) об итогах государственных закупок.