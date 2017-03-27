В прокуратуре Астаны просят горожан быть осторожнее при онлайн покупках
27 марта 2017, 14:42
Реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара.
Сотрудники столичной прокуратуры предупреждают граждан о мошенничестве. По их данным две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества перечислив денежные средства через QIWI-кошелек за поставку несуществующего товара, размещенного на интернет сайте, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.
"Зачастую реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара. Если, сейчас Вы намереваетесь оплатить такой товар через QIWI-кошелек рекомендуем попросить продавца отправить его в виде посылки через отделения АО «Казпочта» либо другие организации, специализирующиеся на перевозке грузов. Так Вы сможете оплатить уже за доставленный Вам товар", - говорится в сообщении.
В случае отказа продавца отправить товар выбранным Вами способом, рекомендуем приобрести его в другом месте.
Фото: markgu.ru
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