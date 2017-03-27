Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В прокуратуре Астаны просят горожан быть осторожнее при онлайн покупках

27 марта 2017, 14:42

Реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара.

Сотрудники столичной прокуратуры предупреждают граждан о мошенничестве. По их данным две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества перечислив денежные средства через QIWI-кошелек за поставку несуществующего товара, размещенного на интернет сайте, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.

"Зачастую реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара. Если, сейчас Вы намереваетесь оплатить такой товар через QIWI-кошелек рекомендуем попросить продавца отправить его в виде посылки через отделения АО «Казпочта» либо другие организации, специализирующиеся на перевозке грузов. Так Вы сможете оплатить уже за доставленный Вам товар", - говорится в сообщении.

В случае отказа продавца отправить товар выбранным Вами способом, рекомендуем приобрести его в другом месте.

Фото: markgu.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...