Американские хакеры загрузили детское порно на компьютер президента Чехии
27 марта 2017, 14:54
В конце января издание Neovlivní сообщало, что хакерской атаке подверглись серверы чешского министерства иностранных дел.
Президент Чехии Милош Земан рассказал, что год назад, когда он находился в своей летней резиденции в замке Ланы, его компьютер был взломан хакерами из американского штата Алабама. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Frekvence-1, передает Lenta.ru.
По словам главы государства, он обнаружил на своем компьютере материалы с детской порнографией и обратился за помощью к специалистам Пражского града, чтобы привлечь виновников к ответственности. Выяснилось, что файлы были залиты американскими хакерами, поэтому преследование киберпреступников оказалось невозможным. Кроме того, нужно учитывать, что эти хакеры могли осуществлять атаку через посредников, добавил президент.
В конце января издание Neovlivní сообщало, что хакерской атаке подверглись серверы чешского министерства иностранных дел.
Земан — третий президент Чехии и первый президент, избранный посредством всенародных выборов. Вступил в должность президента 8 марта 2013 года.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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