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Новости за сегодня

В прокуратуре Астаны просят горожан быть осторожнее при онлайн покупках

 

Сотрудники столичной прокуратуры предупреждают граждан о мошенничестве. По их данным две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества перечислив денежные средства через QIWI-кошелек за поставку несуществующего товара, размещенного на интернет сайте, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.

«Зачастую реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара. Если, сейчас Вы намереваетесь оплатить такой товар через QIWI-кошелек рекомендуем попросить продавца отправить его в виде посылки через отделения АО «Казпочта» либо другие организации, специализирующиеся на перевозке грузов. Так Вы сможете оплатить уже за доставленный Вам товар», - говорится в сообщении.

В случае отказа продавца отправить товар выбранным Вами способом, рекомендуем приобрести его в другом месте.

 

27 марта 2017, 15:04
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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