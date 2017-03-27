Lexus пришел в Индию с гибридами и дизелем

Компания Lexus официально вышла на индийский рынок. Во второй по численности населения стране мира премиальное подразделение «Тойоты» стартует с тремя моделями – гибридным седаном ES 300h, гибридным кроссовером RX 450h и дизельным внедорожником LX 450d. В пресс-релизе производитель отмечает, что акцент на гибриды был сделан в соответствии с предпочтениями местных покупателей.





Дилерские центры Lexus будут работать в крупнейших городах Индии – Нью-Дели, Гургаоне, Мумбаи и Бангалоре. Еще в четырех городах откроются пункты послепродажного обслуживания.





В следующем году Lexus привезет в Индию новое поколение своего флагманского седана LS. Судя по всему, и эту модель индийцам будут продавать в гибридной модификации LS 500h, дебютировавшей в начале марта в Женеве.





Lexus, созданный «Тойотой» в 1989 году для покорения США, на сегодняшний день официально работает на рынках более чем 70 государств, включая Россию. Из гибридов в нашей стране представлены два кроссовера – NX 300h и RX 450h. И тот, и другой побывали на тесте CarTimes.ru – как и гибридный седан LS 600h предыдущей генерации, уже снятый с производства.



