Петицию в защиту отца написала дочь Есентаевой

На своей странице в Instagram дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек опубликовала петицию и пост с просьбой подписать помочь ее отцу , передает Zakon.kz













Напомним, что экс-муж известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы (Есентаевой), Бахытбек Есентаев приговорен судом к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





Публикация от @aissaulebakytbek Мар 26 2017 в 6:57 PDT

"Дорогие друзья, хочется попросить вас помочь облегчить судьбу моего папы и принять участие в петиции о пересмотрении приговора. Ссылка у меня в био. В фотографиях вы увидите как это делается. P.S прошу не воспринимать данный пост как действие против мамы, я люблю обоих родителей одинаково", - обратилась Айсауле Бакытбек.