Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Петицию в защиту отца написала дочь Есентаевой

27 марта 2017, 15:16

Дочь Есентаевой Айсауле попросила казахстанцев о помощи.

На своей странице в Instagram дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек опубликовала петицию и пост с просьбой подписать помочь ее отцу, передает Zakon.kz



"Дорогие друзья, хочется попросить вас помочь облегчить судьбу моего папы и принять участие в петиции о пересмотрении приговора. Ссылка у меня в био. В фотографиях вы увидите как это делается. P.S прошу не воспринимать данный пост как действие против мамы, я люблю обоих родителей одинаково", - обратилась Айсауле Бакытбек.

Напомним, что экс-муж известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы (Есентаевой), Бахытбек Есентаев приговорен судом к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...