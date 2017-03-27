Петицию в защиту отца написала дочь Есентаевой
27 марта 2017, 15:16
Дочь Есентаевой Айсауле попросила казахстанцев о помощи.
На своей странице в Instagram дочь Баян Есентаевой Айсауле Бакытбек опубликовала петицию и пост с просьбой подписать помочь ее отцу, передает Zakon.kz
"Дорогие друзья, хочется попросить вас помочь облегчить судьбу моего папы и принять участие в петиции о пересмотрении приговора. Ссылка у меня в био. В фотографиях вы увидите как это делается. P.S прошу не воспринимать данный пост как действие против мамы, я люблю обоих родителей одинаково", - обратилась Айсауле Бакытбек.
Напомним, что экс-муж известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы (Есентаевой), Бахытбек Есентаев приговорен судом к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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