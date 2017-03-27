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В Индонезии жертвами наводнения стали пять человек

27 марта 2017, 15:25

Сообщается, что потоки воды смыли 17 жилых домов. Повреждены постройки местной школы.

Не менее пяти человек погибли и сотням пришлось покинуть свои дома в результате наводнения в городе Падангсидемпуан, расположенном на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя управления по ликвидации стихийных бедствий, передает РИА Новости.

По данным источника агентства, сильные дожди привели к поднятию уровня воды в реке. Сообщается, что потоки воды смыли 17 жилых домов. Повреждены постройки местной школы.
Как сообщает агентство, в настоящее время в некоторых частях провинции проводится спасательная операция и эвакуация людей.

Фото © РИА Новости. Михаил Цыганов

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