В Индонезии жертвами наводнения стали пять человек
27 марта 2017, 15:25
Сообщается, что потоки воды смыли 17 жилых домов. Повреждены постройки местной школы.
Не менее пяти человек погибли и сотням пришлось покинуть свои дома в результате наводнения в городе Падангсидемпуан, расположенном на индонезийском острове Суматра, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя управления по ликвидации стихийных бедствий, передает РИА Новости.
По данным источника агентства, сильные дожди привели к поднятию уровня воды в реке. Сообщается, что потоки воды смыли 17 жилых домов. Повреждены постройки местной школы.
Как сообщает агентство, в настоящее время в некоторых частях провинции проводится спасательная операция и эвакуация людей.
Фото © РИА Новости. Михаил Цыганов
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