В Китае на стройке нашли гробницу с мумиями, которым более 500 лет
27 марта 2017, 15:27
По данным специалистов, обнаруженные мумифицированные тела предположительно принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене, жившим во эпоху династии Мин (1368-1644 годы).
Гробницу с мумифицированными телами, возраст которых насчитывает около 500 лет, обнаружили строители при проведении работ в китайской провинции Хэнань, сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, передает РИА Новости.
По данным газеты "Дахэ жибао", гробница находится в уезде Тайкан.
По данным специалистов, обнаруженные мумифицированные тела предположительно принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене, жившим во эпоху династии Мин (1368-1644 годы).
Как отмечает газета, пользователи китайских социальных сетей пишут, что в гробнице находились мечи и веера, которые могли быть украдены местными жителями. Однако представитель местной администрации отрицает факт, что из гробницы могли быть украдены какие-либо артефакты.
Иван Булатов
Фото © Fotolia/ Savvapanf Photo
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