Победа Ле Пен обвалит евро до $1

Курс единой валюты упадет до $1 или ниже после победы лидера "Национального фронта", считают 23 из 38 опрошенных Bloomberg аналитиков.

Евро упадет до 15-летнего минимума, если Марин Ле Пен станет президентом Франции. Реакция валюты будет немедленной и аналогичной той, которую продемонстрировал фунт стерлингов после голосования за выход Великобритании из ЕС, сообщает Bloomberg, передает передает vestifinance.ru





Курс единой валюты упадет до $1 или ниже после победы лидера "Национального фронта", считают 23 из 38 опрошенных Bloomberg аналитиков, при этом пятеро из них ожидают падения ниже $0,95. По мнению экспертов, евро отреагирует на победу Ле Пен столь стремительным снижением, поскольку кандидат-евроскептик обещает провести референдум о выходе из еврозоны и реденоминировать долг страны.





Если евро снизится до паритета с долларом впервые с 2002 г., это будет означать падение более чем на 7% с текущего уровня - около $1,08. Если же единая валюта достигнет уровня ниже $0,95, это будет означать падение примерно на 12%. Подобная реакция станет зеркальным отражением динамики фунта стерлингов после решения Великобритании покинуть Евросоюз и закрепит новую тенденцию, когда валюты принимают на себя удар от политических потрясений.

При проведении аналогичного опроса перед референдумом о Brexit в прошлом году большинство экономистов прогнозировали падение ниже $1,35 в случае голосования за выход из ЕС. Прогноз подтвердился после голосования, когда фунт снизился более чем на 10% до 31-летнего минимума в $1,3229.



"Реакция рынка была бы крайне негативной, поскольку риски реденоминации учтены лишь в незначительной степени", - говорит экономист Banque Pictet & Cie в Женеве Фредерик Дюкрозе, который ожидает, что евро упадет ниже паритета после победы Ле Пен.

Вероятность победы Ле Пен оценивается экономистами, опрошенными Bloomberg, лишь в 20%. В то же время шансы на победу независимого кандидата Эммануэля Макрона оцениваются в 61%.

Макрон, как ожидается, наберет 26% голосов в первом туре выборов в апреле, при этом Ле Пен поддержат 25% избирателей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ifop. Как показал опрос, независимый кандидат опередит Ле Пен во втором туре выборов в мае: они наберут 61,5% и 38,5% голосов соответственно.



