Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву в очередной раз продлили арест

Он подозревается в разглашении госсекретов, а также в превышении власти и должностных полномочий.

Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлен арест до 26 мая , передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на суд города Астаны.









Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпаний. Один из фигурантов дела - Нурлан Хасен работал в казахстанском посольстве в Италии.





«14 марта 2017 года районный суд №2 Есильского района города Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Дутбаева Н.Н., Хасенова Н.Б., Нуртаева Е.С. до 26 мая 2017 года», - говорится в сообщении.





В феврале этого года Дутбаеву уже продляли арест до 26 марта 2017 года.



