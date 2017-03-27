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Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву в очередной раз продлили арест

27 марта 2017, 15:34

Он подозревается в разглашении госсекретов, а также в превышении власти и должностных полномочий.

Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлен арест до 26 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на суд города Астаны.

Напомним, 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 ("Разглашение государственных секретов") и частью 3 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") УК РК, были задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич.

Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпаний. Один из фигурантов дела - Нурлан Хасен работал в казахстанском посольстве в Италии.

«14 марта 2017 года районный суд №2 Есильского района города Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемых Дутбаева Н.Н., Хасенова Н.Б., Нуртаева Е.С. до 26 мая 2017 года», - говорится в сообщении.

В феврале этого года Дутбаеву уже продляли арест до 26 марта 2017 года.

Фото: Радио Азаттык

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