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Новости за сегодня

Глава МНЭ РК рассказал, насколько можно снизить социальный налог

 

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов считает, что социальный налог можно снизить в 1,5-2 раза, передает МИА «Казинформ».

В кулуарах правительственного часа в Мажилисе Парламента РК он отметил - чтобы почувствовать эффект, социальный налог нужно сокращать существенно. Однако, по его словам, этот вопрос пока рассматривается в рамках рабочей группы по налогообложению и еще не утверждался Правительством. Предположительно, соцналог можно снизить в 1,5-2 раза.

«Конкретные суммы мы еще не готовы озвучить», - сказал министр.

Напомним, сегодня Сулейменов заявил - чтобы снизить нагрузку на предпринимателей в связи с нововведениями в социальном медицинском страховании и пенсионной системе, необходимо снизить уровень социального налога.

Отметим, к плательщикам социального налога относятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, юридические лица - резиденты Республики Казахстан либо их структурные подразделения, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Казахстане через постоянные учреждения. Ставка социального налога уплачивается юридическими лицами и составляет 11% от зарплаты.

 

27 марта 2017, 15:32
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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