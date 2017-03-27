В Шардаре начаты работы по посеву лука инновационным методом

Шардаринские аграрии Южно-Казахстанской области начали работы по посеву лука инновационным методом. Крестьянское хозяйство «Тұрар», занимающееся выращиванием лука на протяжении пяти лет, в этом году посеяло семена на 35 га.





Дехкане, занимающиеся посадкой нового сорта семян «Ранко» убеждены, что продукт будет качественным. Если за прошедший год крестьяне с гектара получили 80 тонн продукции, то в этом году планируют получить с гектара более 100 тонн продукции, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





Стоит отметить, что семена лука засеиваются с помощью новых современных технологий. В первую очередь, техника засеивает семена на расстоянии 3 см, а затем закапывает вместе с трубкой капельного орошения.





Вместе с тем, на один гектар земли требуется 6 килограмм семян, а высший сорт одного килограмма семени составляет 64 тысячи тенге.





Общий объем затрат на каждый гектар начиная с распашки земель и до уборочной кампании составляет 1 млн. 300 тыс. тенге. В свою очередь, дехкане отмечают, что получаемая продукция в разы покрывает затраты. Отметим, что жаушыкумский лук Шардаринского района всем хорошо известен.



