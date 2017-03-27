Audi передумала возрождать спорткупе Quattro

Проект Audi Sport Quattro официально закрыт – автопроизводитель не станет возрождать свое знаменитое спорткупе. Об этом сообщает издание Car and Driver со ссылкой на главу подразделения Audi Sport GmbH(бывшее Quattro GmbH) Стефана Винкельманна. По словам последнего, Sport Quattro – это «красивая мечта», однако сейчас спортивный суббренд «Четырех колец» занят формированием основного модельного ряда. «Я думаю, мы можем выпустить автомобиль очень ограниченной серии, но сейчас это не относится к числу моих приоритетов», – заявил Винкельманн. Таким образом, единственной уникальной машиной Audi Sport, не имеющей аналога среди обычных Audi, останется спорткар R8, представленный в кузовах купе и родстер.





Долгое время считалось, что Audi выведет на рынок современную интерпретацию двухдверки quattro, выпускавшейся в 1980-1991 годах. Первый концепт, построенный на шасси RS 5, был представлен еще в 2010 году. В 2013-м компания показала на выставке во Франкфурте Audi Sport Quattro с иным дизайном и гибридной силовой установкой на основе 4,0-литрового V8, а в 2014-м привезла на выставку потребительской электроники Consumer Electronics Show еще один вариант – Sport Quattro Laserlight с матричной светодиодной оптикой.





Отказ от запуска купе в серию связан, прежде всего, с активной работой по другим направлениям. Прошлой осенью Стефан Винкельманн пообещал удвоить число представленных на рынке RS-моделей всего за полтора года. Пока все идет по плану: с тех пор уже дебютировали совершенно новое купе RS 5 и обновленный хетчбэк RS 3 Sportback. Последний, к слову, появится в России в конце лета.



