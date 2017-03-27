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Пропавшего жителя Актобе нашли мертвым на балконе дома

27 марта 2017, 15:47

Подозреваемого в убийстве уже водворили в ИВС.

Житель Актобе Денис Моисеенко пропал две недели назад. 14 марта поздно вечером он вышел из дома в селе Каргалинское и пропал, пишет портал "Мой город".

Мужчину нашли мертвым вчера, 26 марта, на балконе одной из квартир многоэтажки в селе Каргалинское. По данным пресс-службы ДВД, Денис умер насильственной смертью. Подозреваемый в убийстве, 43-летний актюбинец, уже задержан. Он водворен в изолятор временного содержания.

Полиция продолжает расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато досудебное производство по статье «Убийство».



Фото: mgorod.kz

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