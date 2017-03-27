Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 315,79, EURKZT_TOD = 343,50, RUBKZT_TOD = 5,5515, CNYKZT_TOМ = 46,1730, USDKZT_0_001 = +6,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,0651 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 315,79 тенге за доллар США при объеме торгов 75 100 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 343,50 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5515 тенге за рубль при объеме торгов 66 000 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,1730 тенге за юань, объем торгов - 500 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 315,43 тенге за доллар (-1,13 тенге), суммарный объем торгов - 231 400 тыс. USD (+122 000 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,0000 % годовых при объеме торгов 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,0651 % годовых при объеме торгов 1 140 700 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.