В Алматинской области задержали очередного торговца наркотиками
27 марта 2017, 15:52
Наркоточку задержанный устроил у себя дома.
В рамках республиканской отработки «Допинг» полицейские выявили и ликвидировали наркоточку, действовавшую в Енбекшиказахском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.
«Точка, где по нашей версии осуществлялась торговля наркотиками растительного происхождения, действовала в селе Шелек. При санкционированном обыске дома подозреваемого с применением служебной собаки, в одном из тайников нам удалось обнаружить 5 кг 60 гр марихуаны. Вес изъятого входит в категорию особо крупных размеров», - сообщили в областной полиции.
56-летний владелец дома, промышлявший наркоторговлей, помещен сейчас под стражу. По факту возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено следователям Енбекшиказахского РУВД.
«С начала года усилиями полиции региона из незаконного оборота изъято 110 кг различных наркотиков, в их числе около 2 кг героина. Выявлены и обезврежены 25 наркосбытчиков, привлеченных к уголовной ответственности за торговлю и распространение наркотиков» - проинформировали в пресс-службе.
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