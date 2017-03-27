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Новости за сегодня

С начала года казахстанцы получили соцпособий на сумму порядка 43 млрд тенге

 

За январь-февраль 2017 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий направлено 42,1 млрд. тенге, государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2 - 0,9 млрд. тенге.

В настоящее время численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 505,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца - 171,5 тыс. человек, по возрасту - 3,3 тыс. человек.

Средние размеры государственных социальных пособий на данный период составляют: по инвалидности - 32 тыс. 28 тенге; по случаю потери кормильца - 28 тыс. 770 тенге; по возрасту - 12 тыс. 719 тенге.

Кроме того, по состоянию на 1 марта 2017 года в республике насчитывается 20,6 тыс. получателей государственных специальных пособий по спискам № 1 и № 2.

С начала текущего года размеры госспецпособий по спискам № 1 и № 2 с учетом повышения составили 21 тыс. 374 тенге и 19 тыс. 15 тенге соответственно.

27 марта 2017, 15:58
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК

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