В Астане состоится масштабный парад к 25-летию образования Вооруженных Сил

В Астане 7 мая состоится военный парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.





Комплексная подготовка к масштабному военному мероприятию года уже началась. Так, Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел выездное рабочее совещание, в ходе которого поставил ряд конкретных задач по качественной организации и проведению военного парада в Астане.













Исполненный особой датой в истории суверенного Казахстана – 25-летие образования Вооруженных Сил, предстоящий военный парад имеет свои особенности. По количеству задействованного личного состава и военной техники он должен стать самым массовым из всех проводимых ранее.













Планируется, что торжественным маршем по площади Независимости в Астане прошагают более 5 000 военнослужащих в составе порядка 30 пеших парадных расчетов. В зрелищном шествии будут задействованы около 300 единиц военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. При этом казахстанцы впервые смогут воочию оценить новую военную технику, современные образцы вооружения, которые пополнили боевой арсенал нашей армии в 2016 и 2017 годах.

















Еще одной особенностью парада является привлечение к участию ветеранов Вооруженных Сил Казахстана, воспитанников четырех военных школ «Жас улан», которые впервые после передачи в ведение Министерства обороны выступят в составе сводной роты барабанщиков, роты бригады территориальной обороны, воспитанников военно-патриотических клубов и учащихся военно-технических школ Министерства обороны, которые проедут по площади на военной автомобильной технике ВТШ.













Основной замысел пока держится в секрете. Однако в Вооруженных Силах уже начаты отбор военнослужащих и подготовка техники.





Военный парад – это не просто праздничное и зрелищное мероприятие, это демонстрация боевой мощи армии, технического оснащения Вооруженных Сил, боеготовности и боеспособности военнослужащих, которые стоят на защите суверенитета и безопасности страны и ее народа. Каждый из ранее проводимых в Казахстане военных парадов является по-своему особенным и запоминающимся. Одним из ярких за последние годы стал парад 2015 года, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и Дню защитника Отечества. В исторической и современной части его были представлены образцы военной техники времен ВОВ и современной казахстанской армии как наследника Великой Победы.







