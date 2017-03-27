Адвокат Аманжол Мухамедьяров: «Необходимо расширять область применения суда присяжных заседателей в Казахстане»

Аманжол Мухамедьяров, адвокат, член коллегии адвокатов города Астаны

Суд присяжных заседателей существует в Казахстане более десяти лет, с момента принятия Закона Республики Казахстан «О присяжных заседателях» прошло уже более десяти лет. Классическая модель суда присяжных предполагает, что с помощью суда присяжных заседателей при отправлении правосудия широко реализуются демократические принципы судопроизводства - состязательность, гласность, презумпция невиновности. Главное предназначение суда присяжных заседателей - обеспечение гарантий правосудия!

Отвечает ли казахстанская модель суда присяжных заседателей этому требованию и обеспечивает ли гарантии правосудия? На мой взгляд, не совсем. Есть три проблемы, с которыми сталкиваются казахстанские адвокаты при разрешении уголовного дела с участием суда присяжных заседателей.

Проблема первая - ограниченная категория дел, которые могут быть рассмотрены с участием суда присяжных заседателей.

В настоящее время в Казахстане суд с участием присяжных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за совершение которых уголовным законом предусмотрены смертная казнь или пожизненное лишение свободы (12 составов), также дела о преступлениях, предусмотренных статьями 125 (частью третьей), 128 (частью четвертой), 132 (частью пятой), 135 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкциями которых смертная казнь или пожизненное лишение свободы не предусмотрены. В планах - серьезное расширение категории уголовных дел, которые могут быть рассмотрены с участием суда присяжных. Стоит ли распространять применение суда присяжных и на разрешение гражданских дел?

В 2016 году по инициативе Центра исследования правовой политики (LPRC) было проведено социологическое исследование по проблемам деятельности суда присяжных в Казахстане. В рамках исследования было опрошено 128 казахстанских адвокатов. По вопросу необходимости законодательно определить категории уголовных дел, по которым суд с участием присяжных должен являться обязательным. 42% адвокатов от числа опрошенных поддерживают данный вопрос, в то же время 38% против такой необходимости, 20% не определились с конкретной позицией по данному вопросу.

А вот по применению суда присяжных заседателей при разрешении гражданских дел все не так однозначно. Отвечая на вопрос: «Поддерживаете или отвергаете ли Вы идею о введении подсудности суда с участием присяжных в гражданских делах?», адвокаты разделились на два лагеря: 42% от числа опрошенных поддерживают данную идею и 41% не поддерживают, 16% адвокатов не определились.

Я считаю, что необходимо дать возможность защиты по уголовным делам в судах присяжных по всем делам, связанным с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, без ограничений. Здесь законодатель ссылается на увеличение расходов на содержание этих судов, на человеческий фактор, на непрофессионализм присяжных заседателей. Но всё это должно быть второстепенным, по отношению к праву на защиту и доступ к правосудию. Действительно, сейчас, как никогда, необходимо расширение подсудности дел, которые могут быть разрешены с участием суда присяжных заседателей.

Проблема вторая - вмешательство профессионального судьи в работу коллегии присяжных заседателей и оказание давления.

Все согласны с тем, что институт присяжных заседателей позитивно влияет на объективность и справедливость правосудия. Исключается единоличное мнение профессионального судьи при вынесении вердикта, особенно по особо тяжким преступлениям. Но практика показывает, что бывают случаи вмешательства профессионального судьи в работу коллегии присяжных заседателей, оказывают давление. Лично в моей практике есть более десятка таких заявлений по одному делу в Астане.

Не случайно 51% от числа опрошенных адвокатов разделяют мнение, что существующая процессуальная форма рассмотрения дела с участием присяжных отвечает интересам стороны обвинения. 20% считают, что существующая процессуальная форма рассмотрения дела с участием присяжных отвечает интересам обеих сторон в равной степени и 16% считают, что отвечает интересам защиты.

На мой взгляд, необходимо исключить профессионального судью из состава коллегии, исключить его присутствие в совещательной комнате. Либо же, ужесточить ответственность судей за оказание давления на присяжных. Исключить ответственность присяжных, в случае если они обращаются с жалобами на профессионального судью.

Проблема третья - возможность отмены оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных заседателей.

Сейчас Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан предусматривает возможность пересмотра в апелляционной и надзорной инстанциях приговоров, основанных на вердиктах присяжных заседателей, в том числе оправдательных, по широкому кругу обстоятельств. При проведении социологического опроса адвокатам был задан вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы был введен законодательный запрет на отмену оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных по любым основаниям?». И мнение адвокатов здесь неоднозначно.

Более половины адвокатов (56% от числа опрошенных) согласны с тем, чтобы был введен законодательный запрет на отмену оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных по любым основаниям. Но значительная часть опрошенных адвокатов (38,3%) не согласны с предложенным вопросом. Большинство адвокатов (63%) считают, что необходимо ввести процедуру, согласно которой подсудимый ходатайствует о замене суда с участием присяжных заседателей на суд профессиональных судей.

В целом, казахстанские адвокаты поддерживают законодательное реформирование суда присяжных заседателей в Казахстане. Из ближайших задач по реформированию этого института: расширение области применения суда присяжных заседателей, необходимость пересмотра порядка вынесения вердикта присяжными и их взаимодействие с профессиональным судьей, а также пересмотр оснований для отмены оправдательных приговоров, вынесенных на основании оправдательных вердиктов присяжных.