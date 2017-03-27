Третья модернизация страны: глобальная конкурентоспособность
Послание Главы государства Н.А.Назарбаева народу Казахстана - это один из уверенных шагов на пути к вхождению в тридцатку развитых стран мира. Наша страна за последние годы сделала существенный рывок во всех сферах экономики и политики. Этот шаг станет мощным толчком на пути к большому будущему страны, конкурентоспособному центру инновационного экономического развития, основанному на цифровых технологиях. В своем послании Глава государства основное внимание уделил ключевым проблемам современного Казахстана, без решения которых сложно войти в число 30 наиболее развитых государств. В частности, он отметил: «Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира. Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать Третью модернизацию. Эта модернизация - не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации «100 конкретных шагов». Глава государства очень своевременно обратил внимание на качественное преобразование казахстанской экономики. Дело в том, что целесообразность создания законченного производственного цикла обусловлена, прежде всего, большой прибыльностью экспорта готовой продукции по сравнению с сырьем. Необходимо развивать в стране такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и другие. Эти индустрии уже поменяли структуру экономик развитых стран и придали новое качество традиционным отраслям. В связи с этим Правительство будет разработать и принимать отдельную программу «Цифровой Казахстан».
В Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Главой государства поставлена задача продолжить работу по проведению реформы по защите верховенства права и обеспечения равенства всех перед законом. Последовательно повышается качество отправления правосудия, укрепился имидж и статус судей. Судебная система, сохраняя преемственность, стала более открытой и прозрачной, что подняло на новый уровень доверие народа к судам. Руководством Верховного Суда Республики Казахстан проделана большая работа по дальнейшему повышению уровня отправления правосудия, доверия граждан к судебной системе. Поэтому судьям необходимо продолжить работу над повышением профессионального уровня, поддерживать статус судьи, которая обеспечит достижение, поставленных задач Главой государства.
Судья Кокпетинского районного суда Жаныбекова Н.Б.
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