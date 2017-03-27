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В РФ выпустили 400-тысячный Volkswagen Polo

27 марта 2017, 16:23

Юбилейным стал автомобиль в комплектации Life с 1,6-литровым 110-сильным атмосферником и шестиступенчатой механикой.

Volkswagen Polo Sedan отмечает прохождение очередной важной вехи: с момента начала производства модели в 2010 году калужский завод выпустил уже 400 тысяч экземпляров бюджетной четырехдверки. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Life с 1,6-литровым 110-сильным атмосферником и шестиступенчатой механикой. Кузов машины окрашен в эксклюзивный синий цвет Reef Blue, крыша – в контрастный черный.

Сборка Life сейчас стоит от 3 млн. 335 тыс. тг. – на 340 тысяч дороже базового Polo. Она подразумевает особое оформление внешности и интерьера, электростеклоподъемники всех дверей, опциональные легкосплавные диски, подогрев передних сидений, климат-контроль, аудиосистему с четырьмя динамиками – помимо прочего.

В прошлом месяце Volkswagen Polo Sedan стал пятым номером в списке самых продаваемых автомобилей в РФ. При этом в целом немецкая модель калужской сборки заметно уступает «корейцам» из Питера – Hyundai Solaris и KIA Rio. Уже в конце нынешнего года Volkswagen представит новое поколение доступного седана – в ноябре его начнут выпускать в Бразилии под именем Virtus. Российский вариант появится не раньше 2018 года.

Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen

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