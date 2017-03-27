Визит Вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в Малайзию

20-22 марта состоялся рабочий визит Вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Марата Нургужина в Малайзию.

В рамках поездки 20 марта М. Нургужин провел встречу с Главным исполнительным директором Фонда Вооруженных Сил Малайзии (LTAT)Л.В. Камаруддином. Данный фонд является правительственным учреждением, ответственным за реализацию мер по оказанию социальной и правовой помощи ветеранам Вооруженных Сил и членам их семей (строительство социального жилья, лечебных, оздоровительных и других культурных объектов, оказание финансовых услуг, проведение торговых операций). В ходе встречи, М. Нургужин отметил, что опыт LTAT, предоставляется интересным в части совершенствования механизмов предоставления социальной помощи военнослужащим Республики Казахстан.

В тот же день Вице-министр встретился с заместителем Генерального секретаря Министерства науки, технологий и инноваций Малайзии Р. Дабулом, со Старшим вице-президентом Национального агентства «Cyber Security Malaysia» М. Шамиром и Директором департамента национального космического агентства «ANGKASA» М. Исмаилом.

Р. Дабул обратил внимание на возможности расширения сотрудничества в аэрокосмической области и борьбы с киберпреступностью. По итогам встречи стороны договорились расширять контакты между национальными компаниями двух стран, а также рассмотреть возможность подписания Меморандума о сотрудничестве между Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстани Национального космического агентства Малайзии «ANGKASA».

21-22 марта т.г. казахстанская делегация впервые приняла участие в 14-ой Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники (LIMA-2017) на о. Лангкави.

Справочно: LIMA одна из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставка боевой техники, которая проводится раз в два года с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии. Тематика выставки: гражданская и военная авиация, участие в гуманитарной помощи, ликвидация последствий стихийных бедствий, программы по ремонту и модернизации авиационной техники, системы управления высокоточным оружием, авиационные и морские вооружения, техника и оснащение для подводных работ, беспилотные летательные аппараты, средства технической разведки, средства контроля доступа, тренажеры и учебные программы. В этом году на выставке приняли участие 550 компаний из 38 стран.

21 марта в рамках участия в выставке «LIMA-2017» прошла встреча с Министром обороны Малайзии Х. Хусейном, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере.

По итогам переговоров, Министр обороны Малайзии подтвердил интерес к сотрудничеству в аэрокосмической сфере, а также к продукции, выпускаемой «Казахстан Инжиниринг». В дополнение, Х.Хусейн отметил, что Малайзия могла бы выступить в качестве регионального хаба в части продвижения казахстанской продукции на емкий и динамичный рынок вооружений стран-членов АСЕАН.

По итогам встречи стороны подписали Письмо о намерениях, в рамках которого планируется создание рабочих групп для выработки конкретных предложений по расширению кооперации в военно-технической области.

На полях выставки также состоялись встречи казахстанской делегации с Государственным министром обороны Республики Судан Али Мохаммед Салимом, Заместителем министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал-лейтенантом Пхан Ван Гиангом, а также руководителями делегации Индонезии и Беларуси.

По итогам встречи с белоруской стороной был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между АО «Национальной компании «Казахстан Инжиниринг» и ГВТУП «Белспецвнештехника» в области производства оптико-электронной продукции для бронетехники, с возможностями передачи соответствующих технологий, а также оказанием услуг по обучению специалистов.