В соответствии с пунктами 5.1.1 и 5.1.2 Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 утверждены Правила организации подготовки кадров с техническим и профессиональным образованием и краткосрочного профессионального обучения.

В частности, меры, направленные на подготовку кадров с ТиПО и краткосрочное профессиональное обучение реализуются за счет средств местного бюджета на соответствующий год.

Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан, установленные законодательством Республики Казахстан.

Участники Программы обучаются рабочим квалификациям на бесплатной основе в соответствии с Перечнем профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 65 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 13149), квалификации специалиста среднего звена на конкурсной основе в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 130.

Мобильные группы, созданные в соответствии с пунктом 5.1.1 Программы, осуществляют поиск и формируют список претендентов на подготовку кадров с ТиПО.

Местные исполнительные органы в области образования районного (городского) уровня на основании данных мобильных групп по согласованию с местными исполнительными органами в области образования областей, городов Астана и Алматы совместно с акимами поселков, сельских округов, городов районного значения и районов в составе городов в течение трех рабочих дней извещают претендентов и выдают участникам Программы направление на обучение согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Претенденты на участие в Программе на основе направлений, выданных местными исполнительными органами в области образования районного (городского) уровня подают заявление в учебное заведение по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

При подаче заявления в учебное заведение претенденты представляют следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом);

3) справка о состоянии здоровья согласно форме 086-У первичной медицинской документации организаций здравоохранения, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 6697);

4) справка, подтверждающая категорию граждан, которым оказывается социальная помощь (при наличии);

5) направление.

Документы, удостоверяющие личность претендента, предъявляются лично либо родителями или законными представителями.

Комплектование групп проводится с 20 июня по 30 августа один раз в год.

Зачисление участников Программы на обучение по подготовке кадров с ТиПО осуществляется руководителем учебного заведения.

Местные исполнительные органы в области образования областей, городов Астана и Алматы на основании решения районной (городской) комиссии заключают договора с учебными заведениями о подготовке кадров с ТиПО не позднее пяти рабочих дней с момента получения решения районной (городской) комиссии.

Продолжительность обучения участников Программы определяется в соответствии с Перечнем профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для технического и профессионального, послесреднего образования, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 65 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 13149).

Обучение осуществляется по рабочим учебным программам и планам, разработанными учебным заведением на основе типовых учебных программ и планов, утвержденных уполномоченным органом в области образования в соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».

Участникам Программы, завершившим подготовку кадров с ТиПО по рабочим квалификациям и сдавшим итоговую аттестацию в соответствии с Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 5191) (далее - Приказ № 125) выдается документ государственного образца (диплом) в соответствии с видами и формами документов об образовании государственного образца и Правилами их выдачи, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 10348).

Учебное заведение отчисляет участников Программы в случаях:

1) пропуска занятий без уважительных причин в соответствии с внутренним порядком учебного заведения;

2) неуспеваемости или неудовлетворительной промежуточной аттестации в соответствии с Приказом № 125.

Всем участникам Программы, получающим ТиПО, предоставляется:

1) стипендия;

2) компенсация за проезд в соответствии с Правилами обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 12894);

3) горячее питание.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.