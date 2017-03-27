Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Азербайджане жених подаст в суд на гостей, не явившихся на свадьбу

27 марта 2017, 16:41

Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес - заявил адвокат.

Жених в Азербайджане подает в суд на не явившихся на свадьбу гостей, передает в понедельник агентство Vesti.Az со ссылкой на адвоката Вугара Сафарли.

В Азербайджане обещает начаться не совсем обычная судебная тяжба. По информации сайта olke.az некто, не пожелавший называть свое имя, заявил адвокату, что собирается подать в суд на лиц, которые были приглашены, но не явились на его свадьбу:

"Конечно, ситуация трагикомическая, и удовлетворить подобное обращение нереально. Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес".

Кстати, недавно распространилась статистическая информация, что в Азербайджане в среднем за день происходит 36 разводов.

Фото с сайта getonholiday.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...