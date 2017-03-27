В Азербайджане жених подаст в суд на гостей, не явившихся на свадьбу
27 марта 2017, 16:41
Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес - заявил адвокат.
Жених в Азербайджане подает в суд на не явившихся на свадьбу гостей, передает в понедельник агентство Vesti.Az со ссылкой на адвоката Вугара Сафарли.
В Азербайджане обещает начаться не совсем обычная судебная тяжба. По информации сайта olke.az некто, не пожелавший называть свое имя, заявил адвокату, что собирается подать в суд на лиц, которые были приглашены, но не явились на его свадьбу:
"Конечно, ситуация трагикомическая, и удовлетворить подобное обращение нереально. Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес".
Кстати, недавно распространилась статистическая информация, что в Азербайджане в среднем за день происходит 36 разводов.
Фото с сайта getonholiday.com
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