В Азербайджане жених подаст в суд на гостей, не явившихся на свадьбу

В Азербайджане обещает начаться не совсем обычная судебная тяжба. По информации сайта olke.az некто, не пожелавший называть свое имя, заявил адвокату, что собирается подать в суд на лиц, которые были приглашены, но не явились на его свадьбу:





"Конечно, ситуация трагикомическая, и удовлетворить подобное обращение нереально. Приходится признать, что в последнее время в Азербайджане все больше таких, кто рассматривает проведение свадьбы как своего рода бизнес".





Кстати, недавно распространилась статистическая информация, что в Азербайджане в среднем за день происходит 36 разводов.