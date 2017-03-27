Аким Алматы посадит в больницы зарубежных врачей
27 марта 2017, 16:45
Алматинцы тратят около 500 млн долларов на лечение за рубежом.
Об этом градоначальник Бауыржан Байбек заявил на ежегодной конференции предпринимателей, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Он заметил, что, по некоторым данным, алматинцы тратят около 500 млн долларов на лечение за рубежом – в Израиле, Южной Корее, Германии.
По его словам, в акимате сейчас думают, что сделать, чтобы деньги горожан не уходили из страны. По мнению Байбека, решение в том, чтобы договориться с зарубежными специалистами работать в клиниках Алматы.
«Надо дать людям эти услуги, не выезжая из города. Важно, чтобы в наши больницы пришли те иностранные компании, которым доверяют алматинцы», — сказал градоначальник.
Фото: voxpopuli.kz
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