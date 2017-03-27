Футболист Сергей Малый: В проигрыше Армении виноват только я

Защитник национальной сборной Казахстана Сергей Малый прокомментировал для Sports.kz поражение от сборной Армении в матче отборочного турнира чемпионата Мира-2018.





— Матч получился очень тяжелым, и наша команда делала все возможное, чтобы добиться хорошего результата, но ошибки, которые были допущены, привели к поражению. Понимаю, что результат матча огорчил многих казахстанских болельщиков, которые всегда болеют и переживают за сборную. Считаю, что в проигрыше Армении виноват только я, не нужно трогать остальных ребят. Я, как взрослый человек, понимаю, какую ошибку допустил и не ищу оправданий. Еще раз хочу сказать: не трогайте ребят... Весь коллектив, тренеры и ребята отдали на поле все силы для победы. А всю критику можете вылить на меня, я готов принять ее в лицо как мужчина, — сказал Малый.



