Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

В январе 56-летний актер почувствовал себя плохо, когда работал дома в британском графстве Суррей. Бандераса доставили в местную клинику, а потом — в швейцарскую больницу. Там артисту провели стентирование артерий

Теперь же, рассказал Бандерас на кинофестивале в испанской Малаге, его здоровью ничто не угрожает. Артист попросил за него не волноваться.





Как отмечает сайт Вести.Ru, сейчас Антонио Бандерас готовится к съемкам в нескольких фильмах.