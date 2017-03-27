Антонио Бандерас пережил сердечный приступ
27 марта 2017, 16:49
Антонио Бандерас рассказал о пережитом сердечном приступе и попросил поклонников не волноваться за него.
В январе 56-летний актер почувствовал себя плохо, когда работал дома в британском графстве Суррей. Бандераса доставили в местную клинику, а потом — в швейцарскую больницу. Там артисту провели стентирование артерий, передает телеканал НТВ.
Теперь же, рассказал Бандерас на кинофестивале в испанской Малаге, его здоровью ничто не угрожает. Артист попросил за него не волноваться.
Как отмечает сайт Вести.Ru, сейчас Антонио Бандерас готовится к съемкам в нескольких фильмах.
Фото с сайта aif.ru
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