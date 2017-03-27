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Антонио Бандерас пережил сердечный приступ

27 марта 2017, 16:49

Антонио Бандерас рассказал о пережитом сердечном приступе и попросил поклонников не волноваться за него.

В январе 56-летний актер почувствовал себя плохо, когда работал дома в британском графстве Суррей. Бандераса доставили в местную клинику, а потом — в швейцарскую больницу. Там артисту провели стентирование артерий, передает телеканал НТВ.

Теперь же, рассказал Бандерас на кинофестивале в испанской Малаге, его здоровью ничто не угрожает. Артист попросил за него не волноваться.

Как отмечает сайт Вести.Ru, сейчас Антонио Бандерас готовится к съемкам в нескольких фильмах.

Фото с сайта aif.ru

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