Эвандер Холифилд проведет бой с 65-летним нигерийским политиком

В мае 2015 года Холифилд выиграл благотворительный бой у 68-летнего американского политика Митта Ромни.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд проведет выставочный поединок против Болы Ахмеда Тинубу, бывшего губернатора нигерийского штата Лагос. Об этом сообщает BoxingScene.





Встреча 54-летнего боксера и 65-летнего политика запланирована на 25 мая. В Лагосе соперники выйдут на ринг в рамках благотворительной акции, цель которой — сбор денежных средств и привлечение внимания общественности к некоторым проблемам со здоровьем людей в Африке, например, таким, как аутизм у детей, рак молочной железы, психические заболевания и СПИД.





В мае 2015 года Холифилд выиграл благотворительный бой у 68-летнего американского политика Митта Ромни.





Холифилд — единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях — первой тяжелой и тяжелой.





Фото: Dennis Van Tine / ZUMA Press / Globallookpress.com



