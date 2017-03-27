Эвандер Холифилд проведет бой с 65-летним нигерийским политиком
27 марта 2017, 16:49
В мае 2015 года Холифилд выиграл благотворительный бой у 68-летнего американского политика Митта Ромни.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд проведет выставочный поединок против Болы Ахмеда Тинубу, бывшего губернатора нигерийского штата Лагос. Об этом сообщает BoxingScene.
Встреча 54-летнего боксера и 65-летнего политика запланирована на 25 мая. В Лагосе соперники выйдут на ринг в рамках благотворительной акции, цель которой — сбор денежных средств и привлечение внимания общественности к некоторым проблемам со здоровьем людей в Африке, например, таким, как аутизм у детей, рак молочной железы, психические заболевания и СПИД.
В мае 2015 года Холифилд выиграл благотворительный бой у 68-летнего американского политика Митта Ромни.
Холифилд — единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе, а также боксер, которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях — первой тяжелой и тяжелой.
Фото: Dennis Van Tine / ZUMA Press / Globallookpress.com
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