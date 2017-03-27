Мажилис принял Рекомендации по дальнейшему развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности

Сегодня в Мажилисе состоялся «правительственный час», на котором министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил депутатам «О мерах по развитию массового предпринимательства и улучшению деловой активности».

Председательствующий вице-спикер Мажилиса Владимир Божко, открывая заседание, отметил, в частности, что объем финансовой помощи малому и среднему бизнесу не малый, но эффект конечного результата, на наш взгляд, весьма снижен из-за дороговизны кредитов.

В 2008 году, когда создавался институт финансирования в сельском хозяйстве, банки настойчиво требовали, чтобы финансы бюджета и национального фонда проходили через них, напрямую без участия «КазАгро».

Однако, в ряде случаев, неквалифицированная, а временами и вороватая работа менеджмента привела к тому, что возникло много невозвратов, уголовных дел, и «КазАгро» все средства стало передавать в БВУ, создав дополнительные институты «КазАгроФинанс», «КазАгроЛизинг», «КазАгроГарант» которые перестали работать, как первичный кредитор, что автоматически привело к удорожанию денег. Получая из Национального фонда под 0,1% деньги доходят до конечного заемщика под 12-14%, при этом государство софинансирует кредитную ставку для заемщиков. Аналогично фонду «Даму», «КазАгро» получает от государства деньги из Национального фонда под 0,1%, а «КазАгро» дает банкам под 3%. Для бизнеса через БВУ под5-8%. А значит целевая задача, поставленная Главой государства, для поддержки малого и среднего бизнеса дешевыми кредитами, не выполняется.

Возникает большой вопрос, почему кормятся посредники, которых оплачивают в конечном итоге бизнесмены? Почему деньги, которые идут на удешевление кредитов в банки не попадают напрямую крупному и среднему бизнесу.

Министерствами выделяются удешевленные за счет дотаций ГСМ, удобрения, химикаты, оборудование и техника. Но почему-то у нас удобрения, продаваемые нашими производителями, при продаже за рубеж в отдельных случаях стоят дешевле, чем внутри страны. Почему в структуре стоимости ГСМ у нас налоги составляют всего 10%, а 60-70% стоимости - это маржа посредников, хотя в РФ стоимость нефти в общей цене ГСМ все по 6-8%, а всё остальное - налоги идущие в казну.

Также как дополнительный элемент поддержки необходимо развивать собственное производство строительных материалов, станков, оборудования и техники. Вместе с тем вопрос по производству станков и оборудования находится не на лучшем месте. Мы подавляющее большинство закупаем за валюту за рубежом. Мы выпускаем трактора: «Беларусь», «Комбайны Есиль», Автомобили Камаз, легковые автомобили и ряд других видов. Мы запрещаем ввоз этой техники, минуя наших предпринимателей.

Но вопросы локализации по этим производствам и многим другим годами не решаются. И контроль за этим со стороны МИР и МСХ, МНЭ практически утрачен. А здесь наш малый и средний бизнес мог бы открыть для себя новую нишу производства, поставляя на сборочные конвейера, комплектующие изделия.

Еще не везде имеется достаточное количество и обеспечивается качество работы региональных центров маркетинга, лизинга и консалтинга, как это делается в Чехии Венгрии, Польше и странах ОЭСР.

Наука по линии МОНа и МСХ, получая деньги целенаправленно из бюджета не стремится предложить МСБ новую технику, образцы продукции, не обеспечивает прогнозами и аналитическими материалами, нет системного консультирования и внедрения новых технологий. Не хватает рекомендаций по наиболее эффективному оборудованию, сортам, переработке, хранению и логистике.

Мало в стране центров компетенций. На наш взгляд необходимо идти по пути разработанной НПП Атамекен программе «BastauBusiness», от обучения навыков написания бизнес-плана до передачи навыков в производстве, бухгалтерии, логистике и продажах. Радует, что по этой программе выделено 1 млрд. тенге. Для участников курсов в рамках этой программы определяется стипендия в размере 14 тыс. тенге.

Надеюсь, что сегодняшнее обсуждение даст большую пользу, позволит выработать объемные и конкретные рекомендации.

Вслед за докладом министра прозвучали содоклад председателя Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртая Сабильянова, а также ответы министра на депутатские вопросы и выступления самих парламентариев.

Подытоживая заседание, вице-спикер В.Божко отметил, в частности, что наиболее важными направлениями работы министерств и ведомств должны стать повышение эффективности использования бюджетных средств, продвижение формирования благоприятной среды для бизнеса, усиление контроля и проверки исполнения по форме и существу за выполнением положений Послания Президента по вопросам 3 модернизации и эффективному расходованию бюджетных средств.

По итогам Правчаса приняты соответствующие Рекомендации.