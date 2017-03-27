В России хотят возродить производство автомобилей "Волга"

"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, — говорит Вольф. — Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность".



