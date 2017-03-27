В России хотят возродить производство автомобилей "Волга"
27 марта 2017, 16:53
ГАЗ закончил производить "Волги" в 2008 году.
Группа ГАЗ" может вернуться к производству автомобилей под маркой "Волга", но уже в новом сегменте, рассказал в интервью "Ведомостям" глава совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф, сообщает ria.ru.
"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, — говорит Вольф. — Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность".
Пока не ясно, какой будет платформа автомобиля — собственной или заимствованной. "Это то, над чем мы сейчас работаем", — объяснил Вольф. Представитель "Русских машин" не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений о выпуске коммерческих автомобилей под маркой "Волга" пока не приняли.
ГАЗ закончил производить "Волги" в 2008 году. Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей "Группа ГАЗ" не намерена, обещает Вольф. Такие машины по-прежнему являются индикатором статуса. Покупатели же коммерческих автомобилей обращают внимание на другое: производительность, грузоподъемность, топливную эффективность, стоимость владения.
"Группа ГАЗ" входит в корпорацию "Русские машины" одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп "Базовый элемент" бизнесмена Олега Дерипаски. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты.
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