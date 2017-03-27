Продлен арест фигурантам дела по «Байтерек DEVELOPMENT»

Фигурантам дела по «Байтерек DEVELOPMENT» продлили арест, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на суд города Астаны.

Напомним, в ноябре прошлого года были арестованы несколько руководителей АО «Байтерек DEVELOPMENT» - заместитель председателя правления АО А.Джакупова, руководитель департамента Дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетова Б., бывшие и нынешние управляющие директора Г.Анарбай и Г.Сариев, руководство ТОО «Project City Group» К.Смагулова, Б.Есмуханова, Е.Жуманазар и А.Комарова.

Следствием установлено, что должностными лицами АО «Байтерек DEVELOPMENT» от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему на системной основе было получено в качестве взяток 288 миллионов тенге.

«6 марта 2017 года районный суд №2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемого Б.Жаксыбаева до 30 апреля 2017 года. Этим же судом 6 марта 2017 года продлены сроки содержания под стражей подозреваемых Б.Айтимбетова, Д.Анарбая, А.Джакупова, Б.Есмуханова, А.Комарова, Г.Сариева, К.Смагулова до 17 апреля 2017 года», - говорится в сообщении суда.