Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА

27 марта 2017, 17:23

По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона решил покинуть должность посла Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Iusport.com.

Сообщается, что такое решение Марадона принял в знак протеста против назначения известного аргентинского телеведущего Марсело Тинелли в качестве менеджера сборных команд Аргентины.

"Я написал заявление Джанни Инфантино (президенту ФИФА – ИФ)", - заявил Марадона.

По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.

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