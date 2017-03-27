Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА
27 марта 2017, 17:23
По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона решил покинуть должность посла Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Iusport.com.
Сообщается, что такое решение Марадона принял в знак протеста против назначения известного аргентинского телеведущего Марсело Тинелли в качестве менеджера сборных команд Аргентины.
"Я написал заявление Джанни Инфантино (президенту ФИФА – ИФ)", - заявил Марадона.
По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.
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