Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА

По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона решил покинуть должность посла Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает сообщает Iusport.com





Сообщается, что такое решение Марадона принял в знак протеста против назначения известного аргентинского телеведущего Марсело Тинелли в качестве менеджера сборных команд Аргентины.





"Я написал заявление Джанни Инфантино (президенту ФИФА – ИФ)", - заявил Марадона.





По информации источника, в ближайшее время Инфантино должен дать ответ по заявлению Марадоны.