В Турции конфликт полицейского и сирийского беженца обернулся погромами
27 марта 2017, 17:26
Сообщается, что беспорядки начались после того, как полицейский получил травму, вмешавшись в бытовую ссору между женщиной и мужчиной.
Беспорядки, поводом для которых стало присутствие большого числа сирийских беженцев, прошли в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщает газета Hurriyet, передает РИА Новости.
В Турцию за последние годы прибыли около 2,7 миллиона беженцев из Сирии и Ирака. В 10 турецких провинциях построено более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев из Сирии. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.
Сообщается, что беспорядки начались после того, как полицейский получил травму, вмешавшись в бытовую ссору между женщиной и мужчиной по имени Мехмет К. якобы сирийского происхождения. После этого собралась толпа в 150 человек, которая сначала хотела линчевать Мехмета К., а затем пошла громить магазины и лавки сирийцев с лозунгами в защиту пострадавшего полицейского.
Полиции удалось отбить у разгневанных горожан Мехмета К. и увезти его в участок. Имуществу сирийцев был нанесен ущерб. Они поспешили закрыть свои магазины, а полиция, чтобы избежать еще большего ущерба, оцепила квартал, где расположены их лавки и кафе. В распространенном позже полицией заявлении говорится, что данное выступление против сирийцев в городе является "провокацией, направленной на создание хаоса и разжигание конфликта".
Фото © AP Photo/ Emrah Gurel
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