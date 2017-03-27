В Турции конфликт полицейского и сирийского беженца обернулся погромами

Беспорядки, поводом для которых стало присутствие большого числа сирийских беженцев, прошли в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции, сообщает газета Hurriyet,

В Турцию за последние годы прибыли около 2,7 миллиона беженцев из Сирии и Ирака. В 10 турецких провинциях построено более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев из Сирии. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.





Сообщается, что беспорядки начались после того, как полицейский получил травму, вмешавшись в бытовую ссору между женщиной и мужчиной по имени Мехмет К. якобы сирийского происхождения. После этого собралась толпа в 150 человек, которая сначала хотела линчевать Мехмета К., а затем пошла громить магазины и лавки сирийцев с лозунгами в защиту пострадавшего полицейского.