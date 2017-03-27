Президент Израиля отказал в помиловании экс-премьеру Ольмерту
27 марта 2017, 17:37
К полутора годам Эхуда Ольмерта приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме.
Президент Израиля Реувен Ривлин отклонил прошение о помиловании бывшего премьер-министра страны Эхуда Ольмерта, который больше года сидит в тюрьме по обвинению в коррупции.
Пресс-секретарь главы государства Джейсон Ривлин пояснил РИА Новости, что решение Ривлина не лишает Ольмерта права добиваться условно-досрочного освобождения из-под стражи.
"Президент отклонил его просьбу о помиловании. Но у него еще есть возможность обратиться за условно-досрочным освобождением", — сказал собеседник агентства.
До конца тюремного срока Ольмерту остается около шести месяцев. К полутора годам его приговорили за получение взяток в обмен на содействие в строительстве престижного жилого комплекса "Холилэнд" в Иерусалиме. Еще месяц суд добавил за попытки помешать следствию: Ольмерт сознался в том, что уговаривал главу своей канцелярии Шулу Закен молчать на допросах про криминальные эпизоды, которые относятся к периоду его работы на посту столичного градоначальника.
Перед тем, как сесть в тюрьму 15 февраля 2016 года, Ольмерт распространил видеообращение, в котором отрицал причастность к взяточничеству.
Правительство Израиля он возглавил в 2006 году после того, как его предшественник и однопартиец Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому. Трехлетнее премьерство Ольмерта, который позиционировал себя как политик левоцентристского толка, было ознаменовано реанимацией мирных переговоров с палестинцами и Сирией, Второй ливанской войной, которую большинство израильтян считает неудачной, и масштабным вторжением в сектор Газа, где погибли свыше тысячи палестинцев.
Из-за коррупционных скандалов Ольмерт подал в отставку в сентябре 2008 года, но продолжал исполнять обязанности главы кабинета до марта 2009, когда его сменил нынешний премьер Биньямин Нетаньяху.
Фото © РИА Новости. Владимир Родионов
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